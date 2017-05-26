Турция напомнила ЕС о невыполненных обязательствах

26 мая 2017 21:05 (UTC+04:00)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напомнил Европейскому союзу о необходимости претворения в жизнь взятых обязательств, передает в пятницу агентство Анадолу.

«У Турции есть ряд обязательств, которые Анкара обязалась выполнить, но и ЕС не стоит забывать об обещаниях»,- сказал турецкий министр на пресс-конференции с вице-премьером и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком в Братиславе.

По словам Чавушоглу, необходимо в первую очередь избегать пустословия и сконцентрироваться на темах, актуальных для Турции и ЕС.

«Ожидания Анкары от ЕС предельно просты. Мы ждем правильных шагов. Евросоюз должен принимать Турцию в качестве равного партнера»,- подчеркнул министр.

Чавушоглу отметил далее, что для превращения в значимого игрока мировой политической арены Евросоюзу необходимо приложить больше усилий.

«Путь к этому лежит в первую очередь через пересмотр ошибочной политики. Все, что нужно Турции - значимый и искренний диалог»,- констатировал глава внешнеполитического ведомства.

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