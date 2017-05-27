Путин и Эрдоган обсудили отмену торгово-экономических ограничений

27 мая 2017 15:59 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили реализацию договоренностей об отмене ограничений в торгово-экономической сфере, а также вопросы осуществления крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба Кремля в субботу. Об этом передает РИА Новости.

"Затрагивался ход реализации договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике – строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

Президенты России и Турции также договорились о продолжении регулярных личных контактов.

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