Турция обеспокоена обострением ситуации в Ливии

28 мая 2017 09:22 (UTC+04:00)

Турция обеспокоена обострением ситуации в Ливии и призывает к скорейшему прекращению вооруженных столкновений на всей территории этой страны, сообщает в воскресенье Анадолу.

В заявлении МИД Турции привлекается внимание к «угрожающим масштабам» боевых действий в различных районах Ливии, а также подчеркивается значимость достижения всеобъемлющего перемирия. «Бои, имевшие место 26 мая в районе Триполи вызывают серьезную озабоченность. Единственным методом устранения разногласий является диалог. Призываем стороны конфликта отказаться от шагов, нарушающих стабильность и безопасность в Ливии», - подчеркивается в документе.

Жертвами последних боев в Триполи между силами Правительства национального примирения (ПНП) и отрядами Правительства национального освобождения (ПНО) стали 25 человек, около 50 ранены.

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