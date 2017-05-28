Турция обеспокоена обострением ситуации в Ливии и призывает к скорейшему прекращению вооруженных столкновений на всей территории этой страны, сообщает в воскресенье Анадолу.

В заявлении МИД Турции привлекается внимание к «угрожающим масштабам» боевых действий в различных районах Ливии, а также подчеркивается значимость достижения всеобъемлющего перемирия. «Бои, имевшие место 26 мая в районе Триполи вызывают серьезную озабоченность. Единственным методом устранения разногласий является диалог. Призываем стороны конфликта отказаться от шагов, нарушающих стабильность и безопасность в Ливии», - подчеркивается в документе.

Жертвами последних боев в Триполи между силами Правительства национального примирения (ПНП) и отрядами Правительства национального освобождения (ПНО) стали 25 человек, около 50 ранены.