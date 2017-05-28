Еще 13 террористов РПК уничтожены на севере Ирака

28 мая 2017 10:57 (UTC+04:00)

ВВС Турции утром 28 мая нанесли удары по объектам террористов РПК в районе Авашин Басьян на севере Ирака, сообщает в воскресенье Генштаб Турции.

Разрушено семь объектов РПК, ликвидированы 13 террористов, готовивших атаку на территорию Турции.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

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