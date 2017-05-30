Турция – пример успешной работы в гуманитарной сфере - Эрдоган

30 мая 2017 20:32 (UTC+04:00)

Турция только в 2016 году выделила на гуманитарные акции 6,5 миллиарда долларов, продемонстрировав пример успешной гуманитарной деятельности в мировом масштабе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает во вторник агентство Анадолу.

«Оказывая помощь трем миллионам беженцев из Ирака и Сирии, Турция преподала урок человечности странам, которые лишь наблюдают за гуманитарными трагедиями в различных точках планеты», - отметил Эрдоган.

По его словам, активные усилия в гуманитарной сфере стали возможными благодаря успешной политике властей Турции.

«За последние годы ВВП на душу населения в Турции вырос с 3,5 тысячи до 11 тысяч долларов США. Это является лучшим примером достижений правящей партии», - подчеркнул президент Турции.

Президент отметил, что эффективность активных реформ в Турции была признана и на Западе, где успехи Партии справедливости и развития в этой сфере назвали «безмолвной революцией».

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