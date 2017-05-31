Путин снял ограничения на найм турецких работников

31 мая 2017 13:32 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на найм в России на работу турецких граждан. Соответствующее решение закреплено подписанным главой государства указом "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Документ предписывает признать подпункты "б" и "в" пункта 1 указа от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" утратившими силу.

Указанные пункты вводили ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ на территории РФ, а также запрет для работодателей в РФ на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности работников из числа граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Новости по теме
Дефицит торгового баланса Турции с Россией превысил $5 млрд
В мире 12:58
Внешние силы не могут повлиять на формат Азербайджан-Россия-Иран – МИД России
Политика 12:36
Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю Лондона, направлявшемуся в Турцию
Европа 30 мая 19:57
Россия уничтожила почти 99% химоружия
Россия 30 мая 13:42
В Молдавии пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата
Европа 29 мая 20:58
Российские и японские физики впервые в мире синтезировали квантовый металл
В мире 29 мая 16:37
Евросоюз и Турция отмечают необходимость продолжить сотрудничество
Европа 29 мая 15:49
Назначен посол Туркменистана в Словении
Туркменистан 29 мая 08:39
Турция и Азербайджан должны еще больше сплотиться - посол
Турция 28 мая 19:55
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Россия 28 мая 13:43
В Росии с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом
Россия 28 мая 10:49
На востоке Турции уничтожены 10 террористов РПК
Турция 28 мая 10:00
Турция обеспокоена обострением ситуации в Ливии
Турция 28 мая 09:22
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны 27 мая 20:50
Турция напомнила ЕС о невыполненных обязательствах
Турция 26 мая 21:05
Турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором
Турция 26 мая 20:25
Турция оштрафовала Google
В мире 26 мая 20:08
Российско-туркменские отношения носят стратегический характер - Валентина Матвиенко
Туркменистан 26 мая 19:46