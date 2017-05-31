Путин снял ограничения на найм турецких работников

Президент РФ Владимир Путин снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на найм в России на работу турецких граждан. Соответствующее решение закреплено подписанным главой государства указом "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Документ предписывает признать подпункты "б" и "в" пункта 1 указа от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" утратившими силу.

Указанные пункты вводили ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ на территории РФ, а также запрет для работодателей в РФ на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности работников из числа граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.