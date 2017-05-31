В Турции в результате крушения вертолета погибли 13 военнослужащих (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - 23:59 (UTC+4) Тринадцать военнослужащих погибли при крушении вертолета Сoagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, передает Анадолу.

Генштаб Турции заявил, что через некоторое время после взлета вертолет задел провода высокого напряжения.

Ранее местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета.

На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.

23:24 (UTC+4) В Турции разбился военный вертолет, передает Milliyet.

Инцидент произошел в среду в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

По предварительным данным, военный вертолет задел элетрические провода через три минуты после взлета.

Информация о погибших и ранненых пока не поступала.