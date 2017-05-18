Трамп встретится с четырьмя кандидатами на пост директора ФБР

18 мая 2017 00:39 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп встретится с четырьмя кандидатами на пост директора Федерального бюро расследований, сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передает РИА Новости.

По словам Спайсера, которого цитирует агентство Рейтер, среди кандидатов — бывший независимый сенатор США Джо Либерман и исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

Трамп уволил прошлого директора ФБР Джеймса Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

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