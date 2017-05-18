США и Мексика обсудят борьбу с транснациональной преступностью

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр внутренней безопасности Джон Келли в четверг проведут переговоры с мексиканскими партнерами по выработке стратегии для борьбы с транснациональными преступными организациями, передает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент США.

В состав мексиканской делегации войдет, в частности, министр иностранных дел Луис Видегарай.

"В ходе диалога будут определены новые стратегические подходы по пресечению бизнес-модели многомиллиардных транснациональных преступных организацией, которые поставляют наркотики в США и совершают преступления по всей Мексики", — заявили в госдепе.

Отмечается, что встреча станет "продолжением продуктивного диалога между двумя странами по вопросам безопасности".