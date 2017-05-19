В результате наезда машины на пешеходов на Таймс-сквер пострадали 23 человека

Одна женщина погибла и 23 человека пострадали в результате наезда машины на пешеходов на Таймс-сквер, сообщил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, передает РИА Новости.

Ранее служба противопожарной охраны города сообщала об одной жертве и 19 пострадавших.

"В результате инцидента на Таймс-сквер ранения получили 23 человека. Один из них - молодая женщина - скончалась", - заявил мэр.

Водителем машины, по его словам, был гражданин США, бывший военнослужащий ВМС США. Он задержан.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.

Агентство Reuters со ссылкой на власти города, в свою очередь, сообщает, что данное происшествие не связано с терроризмом. По информации агентства, расследованием инцидента совместно с полицией занялось Федеральное бюро расследований.