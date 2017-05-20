В США два истребителя сопровождали полет лайнера после инцидента на борту

Два американских истребителя F-22 сопровождали полет гражданского судна American Airlines после того, как мужчина попытался прорваться в кабину пилотов, передает РИА Новости со ссылкой на портал Hawaii News Now.

По данным портала, инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Во время полета мужчина турецкого происхождения нарушил правила безопасности, попытавшись прорваться в кабину пилота. Один из пассажиров заснял этот момент на видео и выложил в социальные сети.

После произошедшего тихоокеанское командование ВС США приняло решение о запуске двух истребителей с аэродрома на Гавайях для сопровождения лайнера около 11.35 по местному времени. Самолет вылетел из Лос-Анджелеса в 21.35.

"Два истребителя F-22 Тихоокеанского командования вылетели этим утром с аэродрома Hawaii Air National Guard после на сообщений о нарушениях на борту гражданского самолета, направлявшегося в международный аэропорт Гонолулу", — цитирует телеканал CNBC заявление представителя Тихоокеанского командования Дэйва Бенхэма.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ), в свою очередь, сообщило о задержании нарушителя. "Самолет уже приземлился, лицо, нарушившее безопасность во время рейса, было задержано", — говорится в заявлении МВБ, опубликованном в микроблоге Twitter. Министр внутренней безопасности был осведомлен об инциденте.