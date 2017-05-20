Саудовская Аравия заключила с США оборонные контракты на $110 миллиардов

20 мая 2017 23:18 (UTC+04:00)

США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов, сообщил журналистам представитель Белого дома, передает РИА Новости.

"Президент и госсекретарь Тиллерсон присутствуют на церемонии подписания документов по военным продажам почти на 110 миллиардов долларов", — сказал представитель Белого дома.

По его словам, эти контракты существенно расширят сотрудничество США и Саудовской Аравии в области безопасности и будут способствовать стабильности. "Они также расширят возможности королевства по участию в антитеррористических операциях по всему региону, уменьшив бремя проведения этих операций, которое сейчас лежит на военных США", — сказал сотрудник администрации США.

По оценке Белого дома, контракты помогут создать десятки тысяч рабочих мест в США.

Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по военным затратам после США и КНР.

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