Трамп пригласил короля Саудовской Аравии с визитом в США

21 мая 2017 22:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во время визита в Эр-Рияд пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить США, сообщил в воскресенье министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр, передает РИА Новости.

"Президент пригласил короля Саудовской Аравии нанести визит", — сказал аль-Джубейр, выступая на форуме по итогам визита Трампа. Прямую трансляцию форума вел арабский телеканал Sky News Arabia.

В субботу Трамп прибыл в королевство, которое стало первым пунктом его дебютного зарубежного турне в качестве главы государства. Помимо двусторонних встреч, он принял участие в двух саммитах — с участием руководства шести аравийских монархий, а также глав государств и правительств арабских и мусульманских стран.

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