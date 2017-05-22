Трамп прибыл с первым визитом в Израиль

22 мая 2017 13:43 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Израиль с первым с момента избрания на должность визитом, передает ТАСС.

В международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона самолет Трампа встретили президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, спикер Кнессета (парламента страны) Юлий Эдельштейн, министры израильского правительства, представители духовенства. На летном поле вдоль красной дорожки выстроили почетный караул.

Прямую трансляцию церемонии встречи Трампа ведут все центральные каналы израильского телевидения.

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