США уничтожили семь боевиков "Аль-Каиды" в результате рейда в Йемене

23 мая 2017 07:14 (UTC+04:00)

Вооруженные силы США провели во вторник рейд против боевиков группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", уничтожено семь боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

Отмечается, что боевики были уничтожены в результате огня из стрелкового оружия и точечных авиаударов.

Операция, проведенная в провинции Мариб, помогла США получить информацию о "расположении, возможностях и намерениях" террористов.

"Эта операция была проведена при поддержке королевского правительства Йемена. Вместе с нашими арабскими союзниками США будут продолжать поддерживать их усилия по обеспечению стабильности в регионе, борясь с такими известными террористическими организациями, как "Аль-Каида на Аравийском полуострове", — отмечается в сообщении командования.

США в последние годы регулярно наносят в Йемене удары по группировке "Аль-Каида", но, как правило, ограничиваются ударами с воздуха. Однако при новой администрации президента Дональда Трампа США провели уже несколько наземных рейдов против террористов.

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