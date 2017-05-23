США сохранят лидерство по объему международной помощи, заявили в ООН

Предложенный проект бюджета США на 2018 финансовый год свидетельствует, что средства небезграничны, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, однако США, по ее словам, останутся лидером по оказанию международной помощи, передает РИА Новости.

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов. По словам Хейли, проект бюджета "отражает реалии, что ресурсы небезграничны".

При этом представитель США убеждена, что и при новом бюджете страна останется на передовой в плане оказания помощи другим государствам и международным организациям.

"США останутся лидером в предоставлении гуманитарной помощи самым уязвимым людям в мире и продолжат утверждать свое лидерство и влияние через международную помощь. Тем не менее мы должны пересмотреть то, как выделяются средства и заставить международные организации отвечать, чтобы убедиться, что доллары налогоплательщиков тратятся с умом", - говорится в распространенном заявлении Хейли.

Согласно проекту бюджета, США намерены выделить в 2018 году на операции, связанные с оказанием помощи другим странам, 37,6 миллиарда долларов. Как уточнил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, данный запрос подразумевает предоставление 25,6 миллиарда долларов на "продолжающееся финансирование" и 12 миллиардов долларов - на проведение военных операций за рубежом.