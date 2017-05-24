Создание коалиции против терроризма - задача для всех религий - Белый дом

24 мая 2017 02:22 (UTC+04:00)

Создание коалиции по борьбе с терроризмом является общей задачей для представителей всех вероисповеданий, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, сопровождающий президента США Дональда Трампа в его первом международном турне, передает РИА Новости.

"Мы сочли необходимым объединить в этом турне мусульманскую, иудейскую и католическую - христианскую веру", - заявил он в ходе брифинга на борту самолета по пути из Тель-Авива в Рим. По его словам, таким образом "мы действительно показываем, что радикальный терроризм является одной из самых больших проблем в наше время, и объединяя всех вместе, можно создать коалицию и показать, что это не проблема мусульман, иудеев и христиан, а по-настоящему общемировая проблема".

В ходе нынешнего турне Трамп уже посетил Саудовскую Аравию и Израиль, теперь в его программе - Рим, Ватикан и Брюссель.

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