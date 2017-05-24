Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО

24 мая 2017 20:30 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель, где он примет участие в саммите НАТО и проведет переговоры с руководством Евросоюза (ЕС): кадры прибытия из брюссельского аэропорта Завентем транслирует местный телеканал RTBF, передает ТАСС.

Американский лидер вышел из самолета в сопровождении супруги Меланьи. Их приветствовал премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Предполагается, что из аэропорта президентский кортеж направится в резиденцию короля Бельгии Филиппа по его приглашению.

25 мая Трамп примет участие в саммите НАТО, а также встретится с председателями Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

В связи с визитом Трампа для обеспечения правопорядка в Брюсселе задействованы свыше трех тысяч полицейских, не считая сотрудников американских служб безопасности. Целый ряд кварталов, включая центр города, где находятся рабочий дворец короля Филиппа, а также резиденции правительства Бельгии и институтов ЕС, закрыты для движения автомобилей и городского транспорта. Движение перекрыто и по маршруту, ведущему к штаб-квартире НАТО.

В делегацию Трампа, по данным СМИ, входит около тысячи человек, что бьет рекорд Барака Обамы, посещавшего Брюссель в 2014 году во главе делегации из 903 человека. Тогда Брюссель потратил на обеспечение одного дня визита один миллион евро, а к обеспечению безопасности президента США были привлечены 1,5 тысячи полицейских.

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