В Нью-Йорке неизвестный ранил ножом троих прохожих

24 мая 2017 23:47 (UTC+04:00)

Три человека получили ранения в результате нападения молодого человека, вооруженного ножом, недалеко от школы на Манхэттене в Нью-Йорке, передает РИА Новости со сслыкой на телеканал ABC News.

Инцидент произошел около 13.40 по местному времени. Пострадавшие были доставлены в больницу, по данным телеканала, их жизни ничего не угрожает.

Нападавший скрылся с места происшествия, его ищет полиция.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, 16-летний подросток ранил своих сверстников ножом в ходе драки. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

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