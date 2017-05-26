Конгрессмен Стив Коэн выступил с заявлением в связи с Днем Республики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Член демократ Палаты представителей Конгресса США, сопредседатель рабочей группы по Азербайджану Стив Коэн выступил с заявлением в связи с национальным праздником Азербайджана - Дня Республики.

Член Конгресса в своем заявлении отметил, что Азербайджан - первая светская парламентская страна в мусульманском мире и, что она была признана Администрацией президента Вудро Вильсона. Коэн в заявлении также отметил, что Азербайджан попал в историю, как первая мусульманская страна, давшая женщинам право голоса.

По словам конгрессмена, Азербайджан столкнулся с рядом трудностей, включая то, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении. В заявлении он также отметил, что СБ ООН принял четыре резолюции, требующие безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских земель.

Конгрессмен подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером США в области международной безопасности, борьбе с терроризмом и нераспространении ядерного оружия. В заявлении он также рассказал о вкладе Азербайджана в операции связанные с Ираком, Косово и Афганистаном. Кроме этого он отметил, что Азербайджан играет важную роль в поставке энергетических ресурсов Каспийского моря на мировые рынки, а также, что в будущем Южный газовый коридор внесет важный вклад в обеспечение энергетической безопасности союзников США в Европе

Стив Коэн подчеркнул, что Азербайджан несмотря на то, что является мусульманской страной имеет тесные связи с Израилем и 40 процент потребления нефти Израиля обеспечивается со стороны Азербайджана.

В конце заявления он отметил, что в Азербайджане общество обладает сильными традициями религиозной толерантности, где проживают множество еврейских и христианских общин в условиях мира.