В США мусульманин требует $100 млн за проданную ему пиццу со свининой

Мусульманин в США подал иск против пиццерии и требует 100 миллионов долларов компенсации за то, что ему два раза продали пиццу с колбасой из свинины, несмотря на его просьбу обойтись без нее в приготовлении блюда, передает РИА Новости со ссылкой на газету Detroit Free Press.

Житель города Дирборн в штате Мичиган Мохаммад Баззи заказал пиццу в сети Little Caesars дважды. В марте он приобрел блюдо с маркировкой "халяльное" (соответствующее правилам приготовления пищи в исламе). По данным газеты, Баззи и его жена поняли, что едят пепперони из свинины лишь после того, как уже попробовали ее. Сам Баззи говорит, что работал ранее в пиццерии и может отличить пепперони, сделанную именно из свинины. Возмущенный мужчина подал жалобу в полицию.

Когда Баззи заказал пиццу во второй раз, она снова содержала свинину. Менеджер ресторана в ответ на претензию Баззи заявила, что он якобы сам потребовал наклеить значок "халяльная", но адвокат Баззи Маджед Мугни отвергает эти обвинения.

"Нам было плохо до тошноты", - утверждают супруги в судебном иске. "Нет такого понятия, как халяльная свинина. Она вообще запрещена (в исламе)", - заявил газете адвокат.

Адвокат намерен перевести иск в групповой. Газета напоминает, что подобный инцидент в 2011 году обошелся сети ресторанов McDonald's в 700 тысяч долларов – столько они заплатили истцам в ходе досудебного урегулирования. Ресторан подавал нехаляльную курицу, утверждая, что она является разрешенной для мусульман.