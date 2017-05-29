Американский военный погиб в результате нераскрывшегося парашюта

29 мая 2017 04:25 (UTC+04:00)

Американский военный скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

По данным телеканала, во время мероприятия по случаю недели флота военнослужащие американских ВМС демонстрировали прыжки с парашютом. Однако у одного из солдат не раскрылось снаряжение, и ему пришлось отстегнуть экипировку, чтобы упасть в воду, а не на жесткую поверхность. Пострадавшего доставили в госпиталь, где он скончался от травм, несовместимых с жизнью.

ABC отмечает, что ведется расследование по факту гибели солдата, имя которого не раскрывается.

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