Американский военный погиб в результате нераскрывшегося парашюта

Американский военный скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

По данным телеканала, во время мероприятия по случаю недели флота военнослужащие американских ВМС демонстрировали прыжки с парашютом. Однако у одного из солдат не раскрылось снаряжение, и ему пришлось отстегнуть экипировку, чтобы упасть в воду, а не на жесткую поверхность. Пострадавшего доставили в госпиталь, где он скончался от травм, несовместимых с жизнью.

ABC отмечает, что ведется расследование по факту гибели солдата, имя которого не раскрывается.