Директор по коммуникациям Белого дома подал в отставку

30 мая 2017 16:22 (UTC+04:00)

Директор по коммуникациям Белого дома Майкл Дубке подал в отставку, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

По ее данным, 47-летний Дубке подал в отставку еще 18 мая, однако решил продолжить исполнять свои обязанности до окончания первой зарубежной поездки президента США Дональда Трампа.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома фактически курирует всю публичную информационно- пропагандистскую политику американской администрации. С апреля 2015 года по 20 января 2017 года на этом посту находилась Джен Псаки. После инаугурации Трампа ее место занял Шон Спайсер, который до недавнего времени совмещал эту должность с работой пресс-секретаря главы государства, хотя обычно эти посты занимают два человека.

Дубке, основавший компанию Crossroads Media, был назначен Трампом на должность директора по коммуникациям 6 марта.

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