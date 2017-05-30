Известный американский гольфист был арестован за то, что заснул за рулем

Американский гольфист Тайгер Вудс был задержан в городе Джупитер (штат Флорида), так как заснул за рулем и не мог объяснить, где находится, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Как говорится в поступивших в распоряжение телеканала документах полиции, спортсмен был арестован по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным стражей порядка, "его речь была замедленной и неразборчивой". Он был сонным, не мог самостоятельно ходить, а также не прошел тест на алкоголь.

Вудс в понедельник опубликовал заявление, в котором объяснил свое состояние неожиданной реакцией организма на выписанные врачом лекарства. Он подчеркнул, что не был пьян.

Как сообщалось ранее, полиция арестовала 41-летнего спортсмена в воскресенье около его дома в 03:00 по местному времени более чем на семь часов. По словам представителя полиции Кристин Райтлер, после ареста Вудс был помещен в тюрьму округа Палм-Бич и через несколько часов выпущен под личное поручительство, без уплаты залога.

Как информировал новостной ресурс TMZ, гольфист вел себя с представителем органов правопорядка заносчиво и отказался пройти тест на содержание алкоголя в организме. Во Флориде такое поведение автоматически ведет к задержанию и временном лишении водительских прав.

В ноябре 2009 года Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида), его автомобиль врезался в пожарный гидрант и дерево. Тогда полиция выписала Вудсу штраф - 164 доллара. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

Вудс находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии "Мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.