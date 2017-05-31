Тиллерсон посетит Австралию и Новую Зеландию

31 мая 2017 04:12 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит 5-6 июня Австралию, после чего отправится на переговоры в Новую Зеландию, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госдепа.

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет в Сиднее, Австралии, 5-6 июня вместе с министром обороны Джеймсом Мэттисом, чтобы принять участие в министерских консультациях Австралия-США 2017, организованных главой МИД и министром обороны Австралии Джули Бишоп и Мери Пейн", — говорится в сообщении.

В госдепе отметили, что Тиллерсон и Мэттис обсудят с австралийскими партнерами "полный спектр двустороннего взаимодействия по региональным и мировым вопросам".

Отмечается, что после этого Тиллерсон направится в Новую Зеландию на переговоры с премьер-министром и главой МИД, "чтобы обсудить координацию по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес".

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