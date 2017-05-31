В аэропорту в Орландо задержали вооруженного мужчину

31 мая 2017 06:42 (UTC+04:00)

Полиция задержала вооруженного мужчину в аэропорту в американском Орландо, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция пытается вести переговоры с вооруженным мужчиной в аэропорту в Орландо. Инцидент происходил рядом с одним из офисов проката автомобилей. По словам представителя аэропорта, подозреваемый угрожал причинить вред себе и окружающим.

"Вооруженный человек взят под стражу. Все в безопасности", — говорится в сообщении полиции города в Twitter.

По данным телеканала Bay News 9, в результате инцидента были перекрыты дороги в районе аэропорта. По данным дорожного патруля Флориды, некоторые дороги по-прежнему перекрыты, в связи с чем людей призывают выбирать пути объезда.

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