Трамп заблокирует перенос посольства США в Иерусалим еще на полгода

1 июня 2017 00:50 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен заморозить перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал NBC.

По сведениям его источников, глава Белого дома намерен воспользоваться правом вето, что позволит оставить дипломатическое представительство в Тель-Авиве. Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году.

Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать вступление в силу закона. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший.

Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама. Теперь то же, по данным NBC, планирует сделать новый президент США. При этом в публикации отмечается, что американский лидер пока не принял окончательно решения по данному вопросу. Во время президентской гонки Трамп заявлял, что в случае победы на выборах может рассмотреть вопрос о переносе посольства.

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