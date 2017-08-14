ФК "Галатасарай" хочет видеть в своих рядах азербайджанских футболистов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Галатасарай" намерен тесно сотрудничать с азербайджанскими футбольными клубами. Об этом сказал Trend член правления турецкого спортивного клуба "Галатасарай", глава клуба “Taç Spor” Урал Акузум.

По словам Акузума, так как он - выходец из Азербайджана, то периодически поднимает вопрос о сотрудничестве с Азербайджаном в Совете директоров футбольного клуба "Галатасарай".

Акузум отметил, что ФК "Галатасарай", как один из ведущих клубов тюркского мира, понимает важность братства с Азербайджаном.

"Турция и Азербайджан - одна нация, два государства, как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев. В настоящее время в Азербайджане существует клуб болельщиков "Галатасарая", также в центре Баку функционирует спортивный магазин Galatasaray Store", - сказал Акузум.

По его словам, во время встречи с президентом азербайджанского футбольного клуба "Габала" Тале Гейдаровым ему было предложено провести товарищеский матч с этой командой.

Акузум отметил, что "Галатасарай" является одним из 12-и футбольных клубов, которые больше всего участвовали в Лиге чемпионов.

"Футбольный клуб "Галатасарай" имеет огромные заслуги в развитии футбольной культуры в Турции, и его можно считать жемчужиной турецкого спорта", - сказал он.

Акузум также отметил, что для развития футбольной культуры в мире ФК "Галатасарай" дал старт открытию спортивных школ, одна из которых находится в Баку.

"Мы внимательно следим за футбольной школой в Баку и очень хотели бы оценить талантливых молодых футболистов в Турции", - сказал Акузум.

По его словам, в результате значительного внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева многое сделано для развития азербайджанского футбола.

"В качестве примера можно привести тот факт, что такие знаменитые тренеры, как Берти Фогтс, Тони Адамс работали тренерами в Азербайджане. Наряду с этим можно также отметить работу таких турецких тренеров, как Расим Кара и Мустафа Денизли", - сказал Акузум.

По словам Акузума, в Азербайджане сильно развита культура спорта, и такие футбольные клубы, как "Габала", "Нефтчи" и "Карабах" принимали участие в еврокубках.

"Но вдобавок ко всему этому для развития футбола и для достижения успехов нужно инвестировать в эту сферу", - сказал Акузум.

В настоящее время, сказал Акузум, ФК "Галатасарай" не планирует приобретать какого-либо азербайджанского игрока.

"Но лично мне нравится игра азербайджанского футболиста Гара Гараева [игрок ФК "Карабах"]. В будущем я бы хотел видеть одного азербайджанского футболиста в рядах "Галатасарая", - сказал Акузум.

Акузум выразил уверенность в том, что ФК "Галатасарай" проведет товарищеский матч в азербайджанском городе Габала.

"Для проведения товарищеского матча мы ждем предложения от азербайджанских футбольных клубов и предпринимателей. Президент ФК "Галатасарай" также тепло относится к проведению товарищеских матчей с азербайджанскими футбольными клубами. И я, как член правления азербайджанского происхождения, постоянно поднимаю этот вопрос", - сказал Акузум.

(Автор: Бахтияр Гаджиев)