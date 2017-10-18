Президент Армении безответственно вышел за рамки совместного заявления - министр (версия 2 )

БАКУ/ Trend/ - Президент Армении безответственно вышел за рамки совместного заявления по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал в среду на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковским, находящимся с официальным визитом в Баку.

"Это было совместное заявление президентов. То, что Серж Саргсян безответственно вышел за рамки этого заявления, неправильно", - сказал министр.

Отметим, что 16 октября в Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении. В совместном заявлении министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, распространенном по итогам встречи, было отмечено, что встреча прошла конструктивной обстановке. Президенты Азербайджана и Армении договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск. Сопредседатели выразили удовлетворение этими переговорами, проведенными после длительного перерыва. Они сохраняют готовность к работе со сторонами для решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем, посредством переговоров. В качестве очередного шага сопредседатели проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел обеих стран.

Мамедъяров отметил, что переговоры по урегулированию конфликта должны быть субстантивными.

Есть предложения от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по проведению встречи на уровне глав МИД, сказал он, добавив, что о месте и дате проведения встречи будет сообщено дополнительно.

"Главное, нужно провести конкретные переговоры", - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)