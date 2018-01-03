Азербайджан и ЕС определили дату переговоров по авиационному соглашению

3 января 2018 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend - Глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (DG MOVE) Хенрик Хололей совершит визит в Баку 27-30 января, сообщил в среду Trend глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис.

По его словам, в ходе визита Хололей проведет обсуждения по авиационному соглашению между ЕС и Азербайджаном.

Ранее глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал, что ЕС надеется на парафирование авиационного соглашения с Азербайджаном во второй половине января 2018 года.

Создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

(Автор: Ляман Зейналова)

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