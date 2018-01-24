Польша продолжит усилия по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - МИД

БАКУ /Trend/ - Польша продолжит усилия по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Министерство иностранных дел приветствует итоги встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова в Кракове», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Польша будет содействовать принципу мирного разрешения споров и конфликтов на основе международного права.

"Польша будет играть активную роль в этой области в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2018-2019 годах", - отмечает МИД.

Отметим, что накануне в рамках переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в Кракове состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Главы внешнеполитических ведомств также встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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