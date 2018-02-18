Азербайджанская гимнастка пробилась на юношескую Олимпиаду-2018

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Дарья Фаршбафшахрияри квалифицировалась на III летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с шестого по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе, сообщает Вестник Кавказа.

Европейский квалификационный отбор прошел в России в рамках международного турнира по художественной гимнастике "Гран-при Москва".

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменок из разных стран Европы, 18 из них прошли квалификацию. Юные спортсменки соревновались в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой.

Дарья Фаршбафшахрияри заняла 14 место, которое позволяет ей выступить на юношеской Олимпиаде.

Первое место по итогам состязаний заняла россиянка Анастасия Сергеева. На втором и третьем расположились украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко. Азербайджан на турнире также представляла Елизавета Луза.

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