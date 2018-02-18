Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

"Уважаемый господин Президент, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Вашей стране. В связи с этой трагедией выражаю от своего имени и имени азербайджанского народа глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему иранскому народу, желаю исцеления раненым ", - говорится в соболезновании.

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