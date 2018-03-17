Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров в Лянкяранском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Лянкяранском районе.

Согласно распоряжению главы государства, ОАО "Азерхалча" выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров страны поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения, а министерству финансов - обеспечить финансирование средств, указанных в распоряжении.

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