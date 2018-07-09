Президент Ильхам Алиев: Криминальная, коррумпированная, кровожадная, воровская, лживая власть в Армении потерпела полный крах

БАКУ /Trend/- Криминальная, коррумпированная, кровожадная, воровская, лживая власть в Армении потерпела полный крах.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«В течение 20 лет в Армении криминальная, коррумпированная, кровожадная, воровская, лживая власть потерпела полный крах. Теперь армянский народ говорит то, что я говорил. Я неоднократно обвинял прежнюю армянскую власть с самых влиятельных трибун, с трибуны Организации Объединенных Наций я обвинял прежнюю власть Армении. Я говорил, что это преступный режим хунты. Теперь об этом говорит армянский народ. Я говорил, что это коррумпированный, грабительский режим. Теперь об этом говорит армянский народ. Я говорил, что этот режим пьет кровь своего народа»,- сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что с позором выдворенный сегодня с власти режим Саргсяна, на самом деле является крахом армянской государственности.

«Потому что, если 20 лет из 26-летнего периода независимости прошли под властью этого режима, то какие положительные черты могут быть у этого государства? Армения - это неудачное государство. Армянская государственность потерпела крах. Их герои - воры, их генералы - воры, их армия - воровская армия. Сейчас это видит армянский народ и говорит нынешняя армянская власть», - сказал Президент Азербайджана.

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