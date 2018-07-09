Президент Ильхам Алиев: Криминальная, коррумпированная, кровожадная, воровская, лживая власть в Армении потерпела полный крах

9 июля 2018 22:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Криминальная, коррумпированная, кровожадная, воровская, лживая власть в Армении потерпела полный крах.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«В течение 20 лет в Армении криминальная, коррумпированная, кровожадная, воровская, лживая власть потерпела полный крах. Теперь армянский народ говорит то, что я говорил. Я неоднократно обвинял прежнюю армянскую власть с самых влиятельных трибун, с трибуны Организации Объединенных Наций я обвинял прежнюю власть Армении. Я говорил, что это преступный режим хунты. Теперь об этом говорит армянский народ. Я говорил, что это коррумпированный, грабительский режим. Теперь об этом говорит армянский народ. Я говорил, что этот режим пьет кровь своего народа»,- сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что с позором выдворенный сегодня с власти режим Саргсяна, на самом деле является крахом армянской государственности.

«Потому что, если 20 лет из 26-летнего периода независимости прошли под властью этого режима, то какие положительные черты могут быть у этого государства? Армения - это неудачное государство. Армянская государственность потерпела крах. Их герои - воры, их генералы - воры, их армия - воровская армия. Сейчас это видит армянский народ и говорит нынешняя армянская власть», - сказал Президент Азербайджана.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Письма Президента США показывают уважение американского правительства к Азербайджану
Политика 9 июля 23:47
Президент Ильхам Алиев: С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет
Политика 9 июля 23:08
Президент Ильхам Алиев поздравил сотрудников полиции по случаю 100-летия азербайджанской полиции
Политика 2 июля 10:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию (ФОТО)
Политика 13 июня 01:23
Президент Ильхам Алиев: Еще три страны примут участие в проекте «Южный газовый коридор» как наши будущие партнеры
Политика 13 июня 00:27
Президент Ильхам Алиев: «Южный газовый коридор» образует формат нового сотрудничества в Евразии
Политика 12 июня 23:30
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Письма Президента США показывают уважение американского правительства к Азербайджану
Политика 9 июля 23:47
Президент Ильхам Алиев: С экономической точки зрения Азербайджан не имеет равных по развитию в течение 15 лет
Политика 9 июля 23:08
США ввели санкции против туристической компании из Малайзии
США 9 июля 21:58
В Азербайджане арестованы 12 человек в связи с покушением на главу ИВ Гянджи
Общество 9 июля 20:47
В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 9 июля 20:27
Совбез ООН принял резолюцию по защите детей в вооруженных конфликтах
В мире 9 июля 20:27
Теракт в отношении главы ИВ Гянджи - провокация против азербайджанской государственности - Национальный форум НПО
Политика 9 июля 20:22
В Турции наступил новый политический период - Эрдоган
Турция 9 июля 20:06
Власти Таиланда подтвердили эвакуацию четверых подростков
Другие страны 9 июля 19:58