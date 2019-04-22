Даниил Квят: "В Баку очень приятная трасса, бросающая много вызовов"

22 апреля 2019 10:10 (UTC+04:00)

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от "Гран-при Азербайджана". Соревнования пройдут 26-28 апреля, передает Trend со ссылкой на Sport-express.ru.

В Баку очень приятная трасса, бросающая много вызовов, на ней есть самые разные элементы, поэтому ехать интересно. Основное веселье дарит близкое расположение стен к трассе, это вызывает выброс адреналина.

На этой трассе много возможностей для обгонов, длинные прямые дают побороться с другими машинами, - цитирует россиянина Motorsport.com. - Трасса интересная и очень требовательная. На ней надо использовать меньше прижимной силы, чем на обычном уличном треке. Торможение тоже бросает тебе вызов, надо выполнять его идеально, особенно в первом повороте, который идет после длинной прямой. Тут надо быть крайне точным с точкой торможения.

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