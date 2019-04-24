В Астрахани прошла встреча делегаций государств Каспийского региона

В Астрахани состоялась встреча делегаций оборонных ведомств РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, в рамках которой военнослужащие обсудили ход выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В ходе заседания командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук отметил, что договоренности, достигнутые в августе 2018 года, отвечают долгосрочным интересам всех сторон.

Главы делегаций поблагодарили российских моряков за прием, а также отметили высокий уровень доверия между флотами прикаспийских государств.

Напомним, что Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море было подписано в августе 2018 года в казахстанском Актау в ходе Пятого каспийского саммита.

Контакты между военными стран Каспийского региона проводятся на регулярной основе.

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