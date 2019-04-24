В Астрахани прошла встреча делегаций государств Каспийского региона

24 апреля 2019 09:11 (UTC+04:00)

В Астрахани состоялась встреча делегаций оборонных ведомств РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, в рамках которой военнослужащие обсудили ход выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В ходе заседания командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук отметил, что договоренности, достигнутые в августе 2018 года, отвечают долгосрочным интересам всех сторон.

Главы делегаций поблагодарили российских моряков за прием, а также отметили высокий уровень доверия между флотами прикаспийских государств.

Напомним, что Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море было подписано в августе 2018 года в казахстанском Актау в ходе Пятого каспийского саммита.

Контакты между военными стран Каспийского региона проводятся на регулярной основе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан сократил экспорт газа в Иран
Энергетика 10:21
Гражданин России пытался незаконно провезти в Азербайджан крупную партию валюты (ФОТО)
Происшествия 10:18
Проект TAP реализован почти на 87%
Энергетика 09:57
Туркменистан выставил на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 09:46
Что делать заемщику, если не пришло SMS о компенсации по кредитам?
Финансы 09:38
Себастьян Феттель о предстоящем Гран-При Азербайджана
Азербайджан 09:17
Лента новостей
Число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60
В мире 10:32
Турция и Азербайджан создадут совместное предприятие для производства ж/д вагонов – министр
Бизнес 10:29
Турецкая энергетическая компания выставлена на продажу
Бизнес 10:24
Азербайджан сократил экспорт газа в Иран
Энергетика 10:21
Гражданин России пытался незаконно провезти в Азербайджан крупную партию валюты (ФОТО)
Происшествия 10:18
Турецкий министр о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика 10:15
Зарплаты в Нахчыванской АР выросли
Бизнес 10:11
Китай намерен отправить человека на Луну в ближайшие десять лет
В мире 10:11
С сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрывается на 5 дней
Общество 10:07