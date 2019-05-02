Азербайджан не возобновил прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск из-за ремонта

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) пока не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск из-за продолжающихся ремонтных работ на азербайджанском участке магистрали. Об этом сообщил в четверг представитель компании по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Прокачка нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск пока не возобновлена, поскольку ремонтные работы на магистрали еще продолжаются", - сказал Ахмедов. При этом он отметил, что не может сообщить каких-либо конкретных сроков завершения ремонтных работ и возобновления прокачки нефти по северному маршруту.

Азербайджан остановил в марте прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в связи с ремонтными работами на азербайджанском участке магистрали. Как сообщил представитель SOCAR, на время ремонтных работ объемы нефти, которые были предусмотрены для транспортировки в данном направлении, прокачиваются по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), транзит азербайджанской нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в январе-феврале составил 249,5 тыс. т, в марте транзитных поставок не было.

По информации Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2019 году Азербайджан планирует прокачать по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,3 млн т нефти. Азербайджан транспортирует нефть по этому маршруту с 1997 года.

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