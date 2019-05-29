В оккупированный Карабах армянофил Познер все-таки ехать не решился

БАКУ /Trend/ - На днях известный советско-российский телеведущий Владимир Познер в ходе очередной, уже которой для него поездки в Ереван, вновь посчитал нужным обозначить свою и без того известную позицию о неизбывной симпатии к армянскому народу. Он для него и «очень умный», и умеющий «радоваться жизни несмотря ни на что» и т.д. и т.п.

Однако господин Познер почему-то не пожелал увидеть, или озвучить тот факт, что наиболее умные армяне последние четверть века предпочитают радоваться жизни далеко от Республики Армения, которую они покинули, не веря в её успешное будущее как независимого государства.

И ещё в своих откровениях «Общественному телевидению Армении» Владимир Познер сокрушался по поводу того, что недостаток времени не позволил ему поехать в Карабах и там «выразить свою позицию» и показать азербайджанцам, что его сердце на стороне армян.

Конечно, своим сердцем и всеми прочими частями, этот тележурналист волен распоряжаться по собственному разумению. Мог бы он и целиком переместить своё бренное тело в оккупированный армянами азербайджанский Карабах. И что дальше? Если бы он сделал это без ведома законных властей в Баку, то попал бы в тот самый «чёрный список» МИД Азербайджана, чего он всё-таки предпочёл не делать и продолжать спокойно спать, не фигурирую в означенном списке, несмотря на сантименты, расточаемые им перед армянской аудиторией.

Ну а по существу, неужели господин Познер настолько слеп или недалёк, что считает уместным говорить о способности Армении развиваться без нормализации отношений с её непосредственными соседями? Или быть может взору подобных «армянофилов» вроде Познера мила именно такая Армения, во всём зависимая от России, обладающая лишь номинальной независимостью с перспективой вообще превратиться во второй Калининград, этакий эксклав, однако без выхода к морю.

Что преследует господин Познер, подобным образом обращаясь к армянской аудитории? Над этими вопросами пусть задумаются в Ереване. Ну а в Баку и до сих пор ни для кого не было секретом демонстративно неуважительное отношение этого «журналиста» с биографией советского шпиона-нелегала к Азербайджану и его народу.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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