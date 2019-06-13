Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в Детской школе искусств №2 (ФОТО) (версия 2)

13 июня 2019 19:54 (UTC+04:00)

(добавлены подробности, предыдущая версия опубликована в 19:22)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в Детской школе искусств номер два имени Вагифа Мустафазаде в Ясамальском районе города Баку.

Министр культуры Абульфас Гараев проинформировал Первого вице-президента Мехрибан Алиеву о школе.

Было сказано, что это учебное заведение начало действовать в 1940 году как детская музыкальная школа номер 1. В 1985 году школе было присвоено имя Вагифа Мустафазаде. А с 1988 года это учебное заведение продолжило деятельность как Детская школа искусств номер 2, здесь открылись дополнительные отделения.

Было отмечено, что Детскую школу искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде окончили многие знаменитости. Здесь учились народные артисты Ариф Меликов, Агшин Ализаде, Огтай Зульфугаров, Огтай Раджабов, Кямиль Джалилов, Агаверди Пашаев и многие другие мастера, внесшие большой вклад в развитие азербайджанской культуры.

В настоящее время в школе обучаются 385 учеников по специальностям «фортепиано», «скрипка», «гитара», «кларнет», «саксофон», «вокал», «ханенде», «тар», «кяманча», «гармонь», «нагара», «изобразительное искусство», «хореография», теоретическим и вспомогательным предметам. Их обучением и воспитанием занимаются 78 учителей.

Было сообщено, что заслуженный артист Азербайджана Вагиф Мустафазаде в 1949-1956 годах учился в этой школе на фортепианном отделении. Ученики этой школы успешно участвуют и добиваются высоких результатов на различных республиканских и международных конкурсах, фестивалях. В здании, где расположена школа, до сих пор капитального ремонта не проводилось.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала указание о проведении в школе соответствующих ремонтно-восстановительных работ.

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