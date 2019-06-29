Студенты Академии физкультуры и спорта Азербайджана совершили учебно-стажировочный визит в Великобританию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан, обретший славу как поддерживающее развитие спорта государство, является современной, динамично развивающейся и демократической страной.

С 2017 года в Государственной академии физкультуры и спорта созданы три магистерских специальностей, в которых обучение ведется на английском языке - «спортивная медицина и реабилитация», «спортивный менеджмент» и «спортивная журналистика», передает в субботу Trend. В ближайшем будущем Азербайджан наряду со спортивными мероприятиями, представит миру высококонкурентные кадры.

Магистерская программа «спортивная медицина и реабилитация» является новшеством в постсоветском пространстве. В настоящее время по этой программе обучаются 16 врачей, окончивших резидентуру. Руководителем программы является автор учебного стандарта Европы «спортивная медицина», председатель медицинской комиссии Международной Ассоциации бокса (AIBA), вице-президент отдела спортивной медицины королевского общества медицины Великобритании, доктор Майкл Пол Лузмор. В рамках программы все дисциплины преподаются учителями и экспертами института спорта, тренировки и здоровья университета UCL.

Магистранты программы «спортивная медицина и реабилитация» с 13 по 27 июня 2019 года совершили учебно-стажировочный визит в Лондон. Во время визита студенты приняли участие в двух программах на тему «двигательная функция» и «травмы головы, мозга и шеи и их реабилитация». Эти программы были представлены ведущими экспертами института спорта, тренировки и здоровья университета UCL, занимающего 10 место в мире по рейтингу QS Global World Ranking и третье место в Великобритании после Оксфордского и Кембриджского университетов, Брюсом Пейтоном и Паулиной Клоковской.

Обе программы были проведены в клинической базе UCL. В свою очередь, профессор по реанимации и интенсивной терапии, член совета директоров UCL Хью Монтгомери провел занятия на тему «реакция человеческого организма в экстремальных ситуациях».

В ходе визита магистранты, посетив футбольный клуб «Арсенал», ознакомились с медицинской системой обеспечения и используемым медицинским оборудованием. Студенты встретились в доктором Джесом Стейнбергом и физиотерапевтом Колином Блэкбэрном. В последнюю неделю визита магистранты совместно с врачами и физиотерапевтами госпиталя UCL приняли участие в интенсивных практических заданиях, обследовали спортсменов с высокими показателями.

По словам руководителя программы Майка Лузмора, созданная двумя годами ранее магистерская программа «спортивная медицина и реабилитация» поддерживается правительством Азербайджана. Учитывая проводимые в Баку спортивные мероприятия, появилась серьезная потребность в спортивных врачах. «Мы приступаем к третьему году обучения и наша программа очень успешна. Наши студенты занимали основные медицинские посты на проводимых в Баку гонках Формулы-1, и финальном матче Лиги Европы UEFA «Арсенал» - «Челси».

Сегодня Великобритания является неоспоримым лидером в сфере спортивной медицины и реабилитации. В настоящее время британские эксперты делятся своими умениями и знаниями с азербайджанскими врачами. Уроки проводятся в функциональной спортивно-медицинской научно-образовательной лаборатории, которая оснащена самым современным оборудованием.

Отметим, что четвертого января 2019 года между Государственной академией физической культуры и спорта Азербайджана и институтом спорта, тренировки и здоровья университета UCL был подписан меморандум об обмене преподавательского состава, студентов, а также в сфере совместных научных исследований.

Для начала совместных исследований научными руководителями магистрантов «спортивной медицины и реабилитации» были назначены эксперты UCL и под их контролем были написаны первые магистерские диссертации. Выпускники продолжат свое обучение в Университете UCL в степени PhD (доктор философии), что будет основой для совместных исследований между Академией физкультуры и спорта и университетом UCL.

А это, в свою очередь, послужит формированию нового академического потенциала в Азербайджане и является первым шагом в направлении достижения целей в рамках госпрограммы по «Увеличению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане за 2019-2023 годы», подписанной 16 ноября 2018 года главой государства.

В конце визита магистранты были награждены сертификатами институтом спорта, тренировки и здоровья университета UCL.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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