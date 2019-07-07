Еще один облик баку - Центральный парк

7 июля 2019 00:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/

Открывшийся в этом году Центральный парк в Баку украсил облик столицы Азербайджана.

Парк, территория которого в целом составляет 20 гектаров, посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников.

Важнейшая особенность Центрального парка, спроектированного известным австрийским архитектором Йенсом Хоффманом, заключается в предоставлении пешеходам на территории от проспекта Нариман Нариманова до дворца Гейдара Алиева возможности беспрепятственного передвижения, не переходя автомобильных дорог.

Основная цель проекта - дальнейшее улучшение облика города, служение культурному отдыху жителей столицы и туристов.

На территории парка между улицей Мирзааги Алиева и мечетью Тезе-пир построена автомобильная стоянка на 347 мест, отвечающая современным стандартам.

Trend представляет фотографии этого великолепного парка:

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку началось исполнение нового экологического проекта(ФОТО)
Общество 6 июля 22:54
В Баку в рамках 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО приняты решения по образцам естественного и культурного наследия
Общество 4 июля 09:25
В центре Баку созданы квартал гончарного дела, деревня ковроткачества, поселок медников (ФОТО)
Социум 3 июля 23:23
Утвержден раздел территории Гызылагаджского национального парка
Общество 3 июля 10:12
В районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Общество 29 июня 14:15
В выходные в Азербайджане станет прохладнее
Общество 28 июня 20:08
Лента новостей
Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Хама
В мире 6 июля 23:42
"Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу
Россия 6 июля 23:33
В Баку привезли новые автобусы(ФОТО)
Общество 6 июля 23:20
В Баку началось исполнение нового экологического проекта(ФОТО)
Общество 6 июля 22:54
На заседании ПА ОБСЕ принята поправка, предложенная азербайджанской делегацией(ФОТО)
Азербайджан 6 июля 22:45
В Грузии отметили важность мероприятий, осуществляемых Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море
Финансы 6 июля 22:02
В Японии три человека пострадали при пожаре на складе
В мире 6 июля 21:45
В Лондоне судно врезалось в Вестминстерский мост
В мире 6 июля 21:43
Назначен глава Госкомстата Туркменистана
Туркменистан 6 июля 21:07