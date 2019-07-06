На заседании ПА ОБСЕ принята поправка, предложенная азербайджанской делегацией(ФОТО)

6 июля 2019 22:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Люксембурге под председательством главы швейцарской делегации Маргареты Кинер Неллен продолжается начавшееся вчера заседание Комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам, в работе которого, принимает участие делегация законодательного органа Азербайджана во главе с заместителем председателя Милли Меджлиса, руководителем делегации парламента страны в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой, передает Trend.

На суд членов комитета вынесен проект резолюции, разработанный и предложенный депутатом из Кипра Кириакосом Хаджиянни.

Выступивший в прениях депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили сказал, что армянская и азербайджанская общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана могут и должны жить совместно в пределах признанных на международном уровне государственных границ Азербайджана, и это станет возможным после деоккупации Арменией незаконно занятых ее вооруженными силами 20% территории соседнего государства. По словам Миркишили, оккупация и этнические чистки противоречат международному праву и нарушают права человека.

Глава азербайджанской делегации Бахар Мурадова предложила внести поправку 15 относительно зон конфликта и учесть лиц, которые не только живут в зонах конфликта, но и которых затронули конфликты и оккупация их родных земель. В ходе интенсивных консультаций с председателем заседания и автором проекта резолюции с участием других делегатов и в результате убедительной аргументации главы азербайджанской делегации был достигнут консенсус, после чего предложенная Мурадовой поправка 15 к статье 33 проекта резолюции была вынесена на голосование и единогласно принята.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса
Политика 3 июля 16:12
Ганира Пашаева в ПАСЕ о расселении сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана
Политика 28 июня 16:35
Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 21 июня 02:12
ОБСЕ консультирует Туркменистан в области противодействия отмыванию денег
Центральная Азия 13 июня 11:48
Азай Гулиев о причинах неразрешенности конфликтов на пространстве ОБСЕ
Политика 12 июня 14:34
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах финансирования телевидения
Туркменистан 11 июня 09:41
Лента новостей
В Баку началось исполнение нового экологического проекта(ФОТО)
Общество 22:54
В Грузии отметили важность мероприятий, осуществляемых Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море
Финансы 22:02
В Японии три человека пострадали при пожаре на складе
В мире 21:45
В Лондоне судно врезалось в Вестминстерский мост
В мире 21:43
Назначен глава Госкомстата Туркменистана
Туркменистан 21:07
Во Флориде несколько человек пострадали при взрыве газа
США 21:04
В Лондоне крестили сына принца Гарри
В мире 20:49
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии под названием «Я - выпускник SABAH»(ФОТО)
Азербайджан 20:38
В Одесском порту началась разгрузка первой партии нефти из США
В мире 20:16