На заседании ПА ОБСЕ принята поправка, предложенная азербайджанской делегацией(ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Люксембурге под председательством главы швейцарской делегации Маргареты Кинер Неллен продолжается начавшееся вчера заседание Комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам, в работе которого, принимает участие делегация законодательного органа Азербайджана во главе с заместителем председателя Милли Меджлиса, руководителем делегации парламента страны в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой, передает Trend.

На суд членов комитета вынесен проект резолюции, разработанный и предложенный депутатом из Кипра Кириакосом Хаджиянни.

Выступивший в прениях депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили сказал, что армянская и азербайджанская общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана могут и должны жить совместно в пределах признанных на международном уровне государственных границ Азербайджана, и это станет возможным после деоккупации Арменией незаконно занятых ее вооруженными силами 20% территории соседнего государства. По словам Миркишили, оккупация и этнические чистки противоречат международному праву и нарушают права человека.

Глава азербайджанской делегации Бахар Мурадова предложила внести поправку 15 относительно зон конфликта и учесть лиц, которые не только живут в зонах конфликта, но и которых затронули конфликты и оккупация их родных земель. В ходе интенсивных консультаций с председателем заседания и автором проекта резолюции с участием других делегатов и в результате убедительной аргументации главы азербайджанской делегации был достигнут консенсус, после чего предложенная Мурадовой поправка 15 к статье 33 проекта резолюции была вынесена на голосование и единогласно принята.

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