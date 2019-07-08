На пленарной сессии 43-й сессии Комитета всемирного наследия были рассмотрены две номинации

8 июля 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Были рассмотрены две номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на пленарной 43-ей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, передает Trend.

На сессии обсуждалась номинация затонувшего города Порт-Ройял на Ямайке. Было предложено, включит часть города, которая осталась в результате стихийного бедствия под водой в Список всемирного наследия.

В отчете ICOMOS говорится, что для включения Порт-Ройял в качестве кандидатуры для будущих сессий необходимо выдвижение затопленной и оставшейся на суши частей города, в единой номинации.

В ходе обсуждений представители стран Карибского бассейна высказали свое мнение по поводу переноса номинации. Выдвижение было отложено, поскольку делегация Ямайки согласилась с аргументами ICOMOS.

Затем была обсуждена номинация, представленная Панамой. Было отмечено, что номинация охватывает археологические образцы вдоль Панамского канала в колониальный период. Среди этих археологических образцов есть и древний город Вьехо, разрушенный морскими пиратами. Вьехо является первым городом европейского типа, заложенным на побережье Тихого океана.

После обсуждений обе номинации, представленные Ямайкой и Панамой, были отложены до очередной сессии.

В связи с отсутствием широкого обсуждения проект постановления был принят. Председатель встречи, министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев пожелал делегации Панамы удачи.

Таким образом, завершилось рассмотрение представлений Списка Всемирного Наследия.

После обсуждения основных номинаций были рассмотрены совместные решения рабочих групп и решения о незначительных корректировках номинированных номинаций. Между двумя странами и рабочей группой был согласован ряд вопросов, связанных с лесами Кенг Крачан в единой экологической системе Таиланда и Мьянмы, и было принято соответствующее решение. Затем было внесено 13 незначительных изменений и дополнений в список номинаций, включенных в Список всемирного наследия.

Сессия продолжит работу восьмого июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Образцы культурного наследия Италии и США внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 7 июля 19:34
Образцы культурного наследия Испании и Великобритании внесены в Список всемирного наследия
Общество 7 июля 16:19
"Памятники древнего Пскова" внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 7 июля 14:22
Исторический центр Шеки и Ханский дворец включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 7 июля 13:35
Два исторических памятника Португалии внесены в Список всемирного наследия
Общество 7 июля 13:24
В Баку презентацией номинаций продолжается работа сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 7 июля 12:48
Лента новостей
Китай завершил создание марсохода
Китай 09:49
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 09:47
Азербайджан может приобрести турецкую промышленную компанию
Бизнес 09:46
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 июля
Финансы 09:40
Аналитик: Азербайджан полностью выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+
Энергетика 09:34
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск сохраняется спокойствие
Нагорно-карабахский конфликт 09:31
Швейцарские ученые предложили способ для защиты климата Земли
Другие страны 09:23
Туркменистан принимает участие в региональном проекте Европейского Союза по верховенству закона
Туркменистан 09:18
В Туркменистане будет создан IT-центр
Туркменистан 09:15