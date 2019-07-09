Участники VI совещания руководителей органов дипломатической службы выступили с обращением к Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Участники VI совещания руководителей органов дипломатической службы выступили с обращением к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В обращении отмечается, что в результате решительной внутренней и независимой внешней политики, основа которой заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым, завоеваны большие достижения в сфере экономического развития и строительства правового государства в Азербайджане. Подчеркивается, что под руководством главы государства по инициативе и при участии нашей страны реализуются проекты регионального и международного значения, а также продолжается реализация важных стратегических энергетических и транспортно-коммуникационных проектов.

Отмечается, что органы дипломатической службы Азербайджана в нынешнем году проводят ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию создания дипломатических органов. В рамках этой знаменательной даты 9 июля состоялось VI совещание руководителей органов дипломатической службы. На совещании были единогласно поддержаны задачи и поручения, поставленные главой государства перед органами дипломатической службы по проведению внешней политики. Будет активизирована деятельность в сфере выполнения этих требований.

В обращении подчеркивается, что несмотря на противоречивые процессы, протекающие вокруг региона, где она расположена, наша страна еще более укрепила международную позицию и авторитет благодаря успешной внешней политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечена внутренняя стабильность и развитие, достигнута позитивная динамика роста экономики, реализуются крупномасштабные проекты.

"Внешняя политика Азербайджана в первую очередь построена на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивающего независимость нашей страны, восстановление ее суверенитета и территориальной целостности в рамках границ, признанных на международном уровне, служащего обеспечению наших национальных интересов на международной плоскости. Под руководством Президента Ильхама Алиева органы дипломатической службы Азербайджана и впредь продолжат независимую и гибкую деятельность по достойному сохранению и обеспечению национальных интересов Азербайджанского государства. Главными задачами нашей дипломатии являются прекращение военной агрессии Армении против Азербайджана, освобождение наших земель от оккупации, восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в родные края", - отмечается в обращении к Президенту Азербайджана.

В обращении выражается глубокая признательность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянное внимание и заботу об органах дипломатической службы.

«Заверяем Вас в том, что мы и впредь будет достойно продолжать 100-летнее историческое наследие и традиции азербайджанской дипломатии, приложим максимум усилий по обеспечению наших национальных интересов на международной плоскости», - говорится в обращении.

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