Начальник Генштаба ВС России проведет переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Азербайджане

10 июля 2019 12:56 (UTC+04:00)

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом во время визита в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом", - говорится в сообщении.

Также у Герасимова запланированы переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.

3 июня Герасимов и Уолтерс, назначенный на свой пост в начале мая, провели телефонные переговоры.

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