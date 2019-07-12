Финал футбольного турнира Carlsberg Summer Cup пройдет 14 июля

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит первый футбольный турнир Carlsberg Summer Cup 2019, в котором принимают участие команды, представляющие азербайджанский бизнес. 11 июля в отеле Pullman Baku состоялось мероприятие, посвященное этому спортивному событию, а также предстоящим полуфинальным и финальной играм. Вечер объединил представителей руководства Carlsberg Azerbaijan и компаний-участников турнира.

Выступивший на мероприятии генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Вячеслав Мальцев поприветствовал гостей вечера и отметил высокий уровень корпоративной культуры, продемонстрированный участниками Carlsberg Summer Cup 2019.

«Мы очень рады активному участию компаний в организованном нами турнире, так как для нас это состязание играет значительную роль в формировании и развитии навыков командной деятельности, являющейся гарантией результата, независимо от того играете в футбол, разрабатываете новый продукт или реализуете стратегически важные проекты. Более того, наш турнир – прекрасная возможность акцентировать внимание общественности на важности спорта и здорового образа жизни, которые являются приоритетными в компании Carlsberg», – сказал Вячеслав Мальцев.

Генеральный директор компании пожелал удачи участникам полуфинала и финала.

В полуфинал турнира Carlsberg Summer Cup 2019 вышли компании Access Bank, Caspian Engineering Solutions (CES), Medical Plaza и British American Tobacco (BAT).

Представитель Access Bank Эльшан Пирмалыев в своем выступлении поблагодарил организаторов турнира, пожелал удачи всем участникам и отметил, что команда Access Bank достойна стать чемпионом, однако лозунг «Пусть выиграет сильнейший!» справедлив и для этого турнира.

Представитель Caspian Engineering Solutions Эльнур Шихалиев также выразил благодарность организаторам за интерес к футболу и активную поддержку спорта.

Выступивший на мероприятии представитель команды British American Tobacco Сергей Красовский подчеркнул важность продвижения здорового образа жизни среди населения и большой интерес к футболу со стороны организаторов турнира.

Представитель Medical Plaza Саид Фярзуллаев отметил, что изначально не ожидал такого высокого уровня организации футбольного турнира среди корпоративных команд и результаты намного превзошли его ожидания. «Мы гордимся не только результатами своей команды, но и уровнем организации турнира. Пусть победит дружба!» – сказал Саид.

Напомним, что к турниру Carlsberg Summer Cup 2019 присоединились команды PASHA Life, Japan Tobacco International (JTI), Soliton, British American Tobacco (BAT), Bakcell, Access Bank, Caspian Engineering Solutions (CES), Holcim, Caspian Tech, Antaris, Medical Plaza и Carlsberg Azerbaijan. Они состоят из сотрудников, не равнодушных к футболу и готовых сражаться за цвета своей компании. Турнир проводится на полях Теннисной академии в г. Баку.

Групповой этап турнира состоялся 29-30 июня, а 6-7 июля прошли игры четвертьфинала. За выход в полуфинал поборолись следующие пары: JTI – BAT, Access Bank – Soliton, CES – Antaris, Medical Plaza – Holcim. Полуфиналистами турнира стали: BAT, Access Bank, CES и Medical Plaza. Игры полуфинала состоятся 13 июля, а победитель турнира будет определен на финальном матче 14 июля.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, а компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Carlsberg, Kronenbourg Blanc, Seth&Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42000.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.