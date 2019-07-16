"МегаФон" наказал ответственных за провокацию против Азербайджана

БАКУ. /Trend/ - Мобильный оператор России "Мегафон" проводит внутреннее расследование провокации против территориальной целостности Азербайджана, об этом говорится в информации мобильного оператора, поступившей в посольство Азербайджана в России, передает Trend.

Представляем вниманию читателей содержание письма "Мегафон" без изменений:

«В ходе работ по обновлению сайта компании была обнаружена некорректная информация, исходя из которой, Нагорный Карабах был обозначен как самостоятельная территория, не входящая в состав Азербайджанской Республики. Ошибка была незамедлительно исправлена после ее выявления менеджментом компании. В настоящее время МегаФон проводит внутреннее расследование инцидента. Ответственные за размещение данной информации сотрудники отстранены от исполнения должностных обязанностей и понесут дисциплинарное наказание в рамках Трудового Кодекса Российской Федерации.

Один из основных принципов работы МегаФона состоит в том, что компания осуществляет свою коммерческую деятельность вне политического или религиозного контекста. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и подтверждаем, что ошибка возникла непреднамеренно и без какого либо злого умысла. Компания приносит глубочайшие извинения всем, чьи чувства были затронуты этим непредумышленным инцидентом.

Председатель совета директоров ПАО «МегаФон» Евгений Быстрых».

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