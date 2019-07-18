«Нефтчи» разгромил «Сперанцу»

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обыграл молдавский «Сперанца» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу, передает Trend.

«Нефтчи» победив ее со счетом 6-0, и вышел во 2-й раунд квалификации ЛЕ.

Напомним, в первом матче “Нефтчи” выиграл у “Сперанцы” в гостях со счётом 3:0.

Таким образом, “Нефтчи” стал соперником тульского “Арсенала” по 2-му раунду ЛЕ. Первый матч пройдет в Туле 25 июля, ответный - в Баку 1 августа.

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