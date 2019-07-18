«Нефтчи» разгромил «Сперанцу»

18 июля 2019 23:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обыграл молдавский «Сперанца» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу, передает Trend.

«Нефтчи» победив ее со счетом 6-0, и вышел во 2-й раунд квалификации ЛЕ.

Напомним, в первом матче “Нефтчи” выиграл у “Сперанцы” в гостях со счётом 3:0.

Таким образом, “Нефтчи” стал соперником тульского “Арсенала” по 2-му раунду ЛЕ. Первый матч пройдет в Туле 25 июля, ответный - в Баку 1 августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Нефтчи" разгромил соперника в Лиге Европы
Общество 11 июля 23:19
Итальянский тренер стал "бакылы гедеш" – нарды, кепка-аэродором, чётки, чай в армуды (ФОТО)
Интересное 12 октября 2018 12:45
Turkish Airlines и футбольный клуб «Нефтчи» подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
Бизнес 10 июля 2018 15:57
Назначен новый главный тренер ФК "Нефтчи"
Общество 8 июня 2018 17:35
В Азербайджане определились победители футбольного турнира среди волонтеров Службы ASAN (ФОТО)
Социум 19 июля 2016 13:13
Лига Европы: "Нефтчи" победил мальтийский "Бальцан" (ВИДЕО)
Общество 30 июня 2016 22:19
Лента новостей
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик
В мире 01:16
В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник
В мире 00:52
Поступления в госбюджет Азербайджана за полгода превысили 10 миллиардов манатов
Финансы 00:25
Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Боливии
В мире 00:21
Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день
В мире 00:11
Корабль США сбил иранский беспилотник
В мире 18 июля 23:32
США расширили санкционный список за связи с Ираном
США 18 июля 23:21
Минбразования: Более 7 тысяч вакантных мест будут представлены на конкурсе по приему учителей на работу
Общество 18 июля 23:07
Вероятность геомагнитной бури в ближайшие дни незначительна
Общество 18 июля 22:38