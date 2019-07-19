Шахрияр Мамедъяров обыграл американца Уэсли Со

БАКУ/Trend/ - В Риге прошли первые партии полуфиналов второго этапа Гран-при ФИДЕ с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова, передает Trend.

В полуфинале Гран-при азербайджанец Шахрияр Мамедьяров оказался сильнее американца Уэсли Со. Наш гроссмейстер со счетом 1:0 обыграл представителя США.

Российский шахматист Александр Грищук завершил вничью первую партию полуфинала этапа Гран-при ФИДЕ в Риге.

Встреча с французом Максимом Вашье-Лагравом, в которой Грищук играл черными фигурами, завершилась вничью после 33-го хода.

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